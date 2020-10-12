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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء: تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم بـ 335 مليون جنيه خلال 6 سنوات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:52 ص
محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة
أ.ش.أ
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قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إنه تم تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم والأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 335 مليون جنيه خلال 6 سنوات، مؤكدا أن التعليم من القطاعات التي يوليها أهمية خاصة باعتباره من أهم ركائز التنمية المجتمعية.

وأضاف شوشة - في تصريح له اليوم الاثنين - أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية منطقة شمال سيناء قامت خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن بتنفيذ 67 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية(إبتدائي "تعليم أساسي"،وإعدادي،وثانوي عام وفني ) موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بتكلفة بلغت نحو 235 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تم إنشاء مبان خدمية للإدارات التعليمية بتكلفة بلغت 17 مليونا و345 ألفا و979 جنيها خلال نفس الفترة،ويجري تنفيذ وتوسعة 7 مدارس أخرى بتكلفة 71 مليونا و505 آلاف و961 جنيها،علاوة على مدرسة تم إسنادها للإنشاء بتكلفة 7 ملايين،و 134 ألفا، و332 جنيها،وهناك مدرسة سيتم إنشاؤها وتوسعة 3 مدارس أخرى جاري البت فيها لتحديد قيمتها المالية.

وأشار إلى أن هناك 5 مدارس تم صيانتها بتمويل من الهيئة بتكلفة 6 ملايين و167 ألفا و210 جنيهات،إلى جانب ترميم 7 مدارس أخرى بتمويل من مديرية التربية والتعليم بتكلفة 7 ملايين،و507 آلاف جنيه،و 432 جنيها،موضحا أنه تم إنشاء 22 مدرسة جديدة بالعريش بتكلفة إجمالية بلغت 69 مليونا،و414 ألفا،و327 جنيها، كما تم إنشاء 30 مدرسة ببئر العبد تكلفت 99 مليونا،و489 ألفا،و521 جنيها،بالإضافة إلى إنشاء 11 مدرسة بالحسنة تكلفت 37 مليونا،و 531 ألفا،و591 جنيها.

ولفت إلى أنه تم 3 مدارس بنخل بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين،و440 ألفا و795 جنيها،كما تم إنشاء مدرسة واحدة بالشيخ زويد تكلف 9 ملايين و639 ألفا و342 جنيها، بالإضافة إلى إنشاء مبان خدمية لإدارات العريش،وبئر العبد،والحسنة،ونخل،فضلا عن مبنى المجمع الخدمي للامتحانات بتكاليف إجمالية بلغت 17 مليونا،و345 ألفا، و979 جنيها.

وتابع:" تم وضع حجر الأساس لإقامة مدرستين خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر، وهما: المدرسة اليابانية بالعريش بتكلفة حوالى 17 مليون جنيه، والمدرسة الثانوية الصناعية بالحسنة لخدمة وسط سيناء بتكلفة تصل إلى 27 مليون جنيه ".

وأكد المحافظ مجددا على الاستعداد للعام الدراسي الجديد بتوفير المنشآت اللازمة لقبول جميع أبناء المحافظة بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية ومنع التكدس،حيث يتم التوسع في فصول رياض الأطفال،والمدارس التجريبية لتلبية احتياجات أولياء الأمور فى التحاق أبنائهم بها.

ونوه بأن منظومة التعليم في التجريبيات على مستوى المحافظة تسير بشكل منتظم بفضل العاملين بها، مشيرا إلى وجود 4 مدارس تجريبية فقط على مستوى المحافظة،وأنه سيتم افتتاح المدرسة اليابانية بالعريش العام القادم كنوع جديد من التعليم المتميز داخل المحافظة،ولتلبية احتياجات المواطنين.

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