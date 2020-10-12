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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني يضع اللمسات النهائية على ألبوم «خليك فولاذي»

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
تامر حسني
تامر حسني
دعاء عبد المقصود
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يضع الفنان تامر حسنى اللمسات النهائية على ألبومه الغنائى الجديد والذى يحمل اسم "خليك فولاذى" حيث دخل الألبوم مرحلة المكساج استعدادا لطبع الماستر وطرحه بشكل نهائى.

ومن المقرر أن يبدأ تامر حسنى خلال الفترة المقبلة الحملة الترويجية للألبوم بعد أن انتهى مؤخرا من تصوير البوسترات الدعائية للألبوم.

ويطرح تامر خلال أيام أغنية "مبطلناش إحساس" بالتزامن مع الحملة الدعائية للألبوم لتكون بذلك أولى الأغنيات التى يتم طرحها من الألبوم الجديد.

ويتعاون تامر حسني في الألبوم مع عدد كبير من صناع المزيكا ومن الشعراء ومنهم: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد المالكي، محمد البوغة، حمادة السيد، محمد عاطف، بلال سرور، محمد القياتي، أحمد راؤول، محمد محسن، ومن الملحنين كل من تامر علي، محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمود الخيامي، بلال سرور، إسلام زكي، محمد حمزة، أحمد زعيم، مديح، محمد سراج، ومن الموزعين كل من علي فتح الله، توما، أمير محروس، عادل حقي، رامي سمير، يحيى يوسف، وسام عبد المنعم، أحمد عبد السلام، طارق عبد الجابر، أمين نبيل.

وطرح تامر حسني مؤخرا كليب "اختراع" مع المطرب محمود العسيلى، ولاقى نجاحًا كبيرًا، وحصل على مشاهدة كبيرة تخطت الـ 16 مليون مشاهدة منذ طرحه، وكلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة الأولى في الإخراج لتامر حسنى.

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