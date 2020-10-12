979 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الاثنين، تسجيل 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 56 ألفا و298 حالة، تعافى منها 44 ألفا و65 حالة، بينما توفي 855 حالة.وأوضح البيان أن عدد الحالات بالمستشفيات بلغ 561 حالة منها 97 حالة في العناية المركزة.وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 327 حالة يليها 170 حالة إصابة جديدة في النمسا السفلى ثم النمسا العليا 130 حالة، و124 إصابة في تيرول.. بينما جاءت أقل الإصابات فى بورجنلاند وبلغت 29 حالة.