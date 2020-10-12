بتانة تتعاقد على ترجمة رواية «رجل من الشعب» للعربية

انطلاقا من رؤية مؤسسة "بتانة" في أهمية الترجمة للانفتاح على الثقافات المغايرة، وإقامة جسور مع "الآخر" المختلف؛ تعاقدت المؤسسة مع المترجمين الشاعر والمترجم صلاح صبري والروائية والمترجمة هويدا صالح، لترجمة رواية "رجل من الشعب" للروائي النيجيري تشنوا آتشيبي الذي يكتب الأدب الإفريقي بالإنجليزية.وتعد "رجل من الشعب" رواية ساخرة تفضح المسكوت عنه في حكم دولة إفريقية ما لم يعينها الكاتب جغرافيا، تحرر من الاستعمار الإنجليزي لتقع أسيرة الفساد السياسي والاجتماعي، كما أنها تكشف عن عمق الأنثروبولوجيا الثقافية التي تحكم هذه البلاد وتشكل وعي سكانها.يذكر أن آتشيبي له عدد من الروايات والقصص القصيرة، وترجمت له روايتان صدرتا عن المركز القومي للترجمة هما "الأشياء تتداعى"، و"سهم الله".