إحالة 3 لمحكمة الجنايات في حيازة 670 جرام حشيش

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة 3 متهمين بالترويج للمواد المخدرة وحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة السلام للجنايات.وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين هم "س.ح" سائق، و"ا.ا مسجل خطر، و"ح.ص، ص" وعاطل اتخاذ دائرة قسم شرطة السلام مكان لمزاولة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمخدرات.كان قسم شرطة السلام، ألقي القبض على 3 متهمين وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وزنت 670 جراما من الحشيش المخدر، وبسؤالهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.