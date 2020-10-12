العراق يعتقل 3 عناصر من داعش عملوا ضمن ما يسمى بـ«ولاية نينوى»

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالعراق، اليوم الإثنين، اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" عملوا ضمن ما يسمى بـ"ولاية نينوي".وذكرت الوكالة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن وحدات الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوي في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على ثلاثة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوي لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.وأضافت أن المعتقلين "عملوا فيما يسمى ولاية نينوي بصفة عسكر، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".وأشارت إلى أنه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم.