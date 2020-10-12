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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سيرفر الثانوية» يلقي 1000 طالب و100 معلم في «الشارع» قبل العام الدراسي الجديد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:47 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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يفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 أيام قليلة، إلا أنه يوجد مدارس لم تستعد ويوجد معلمين وطلاب لا يعرفون مصيرهم في العام الدراسي الجديد رغم تصريحات قيادات وزارة التربية والتعليم بكافة الاستعداد خاصة للمرحلة الثانوية.

وقبل بدء العام الدراسي الجديد استغاث معلمين وطلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية بنات التابعة لادارة شرق المحلة التعليمية بمحافظة الغربية بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بسبب أنهم الآن لا يوجد لهم مكان للدراسة على الرغم من أن الدراسة سوف تبدأ عندهم يوم السبت المقبل.

تفاصيل إلقاء سيرفر الثانوية 1000 طالب و100 معلم في الشارع

تقول إحدى معلمات المدرسة المتضررة من الأمر أن المدرسة كان يوجد بها 3 مباني وجاء أمر ازالة لاثنين منهم منذ خمس سنوات ماضية وتم استضافة طلاب ومعلمين مدرسة طلعت حرب في مدرسة أخري إعدادية تابعة لنفس الادارة التعليمية ولكنها فترة مسائية، وأضافت لموقع الدستور قائلة:" كان يتم استضافتنا في المدرسة فترة مسائية دون أنشطة وظللنا هكذا أكثر من 3 سنوات معلمين وطلاب".

واستكملت معلمة أخرى قائلة:" الأزمة استمرت خمس سنوات بسبب مشاكل بين الابنية التعليمية والمقاول راح ضحيتها الطلاب والمعلمين الذين يمكثون الآن في الشارع دون مكان للدراسة لهم".

وأضافت:" منذ شهور تفاجئنا بأن الابنية التعليمية تحركت وتم تشطيب المبنى الخاص بالمدرسة منذ شهرين ماضيين ومن المفترض أن الثانوي له شاشات تفاعلية كان قد تم نقلها الي المدرسة المستضيفة وتم نقل السيرفر وكل شيء الى المدرسة المستضيفة.. أما مدرسة طلعت حرب الآن بعد تجهيزها أصبحت بلا سيرفر أو شاشات تفاعلية لطلاب الثانوية ".

وأشارت قائلة:" اتكلمنا كثير جدا ولكن لا مجيب ومدير الادارة التعليمية لم يفعل شيء.. نحن الآن لا نعرف مصيرنا ولا نعرف ماذا نفعل المدرسة قد تم الانتهاء منها ولكن بلا سيرفر أو شاشات فكيف سيكون هناك دراسة وهي معتمدة في المقام الأول على الانترنت ومصادر التعليم المفتوحة أون لاين وفقا للنظام الجديد الذي طبقه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم".

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وقال معلم أخر:" نحن الآن لا نعرف مصيرنا ونفكر في أن نلجأ لاعضاء مجلس النواب بعدما سلكنا كل الطرق دون حل.. نحن في حدود 100 معلم و1000 طالب وهذا عدد ليس بقليل، كل ما نتمناه فقط أن يتم وصول الخدمات الى مدرستنا وتوصيلات الانترنت والسيرفر حتى نستطيع بدء العام الدراسي الجديد لعام 2020-2021 والمقرر بدايته في 17 أكتوبر الجاري ".
«سيرفر الثانوية» يلقي 1000 طالب و100 معلم في «الشارع» قبل العام الدراسي الجديد
«سيرفر الثانوية» يلقي 1000 طالب و100 معلم في «الشارع» قبل العام الدراسي الجديد
«سيرفر الثانوية» يلقي 1000 طالب و100 معلم في «الشارع» قبل العام الدراسي الجديد
«سيرفر الثانوية» يلقي 1000 طالب و100 معلم في «الشارع» قبل العام الدراسي الجديد
«سيرفر الثانوية» يلقي 1000 طالب و100 معلم في «الشارع» قبل العام الدراسي الجديد
«سيرفر الثانوية» يلقي 1000 طالب و100 معلم في «الشارع» قبل العام الدراسي الجديد

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