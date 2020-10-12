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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تعلن تعيين 442 شابا بالمنيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:27 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 442 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 2540 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لـ61 عاملًا بواقع 162 ألفًا و348 جنيها لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، كما تم استخراج 1048 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال على المهن المطلوبة، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال وليد الإمام، مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوى العاملة، إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 511 منشأة، فضلا عن القيام بـ17 حملات تفتيشية، أسفر عنها تحرير 222 محضرًا سلامة وصحة مهنية و20 حالة غلق إداري و35 ندوات توعية، فضلًا عن بحث 16 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 892 منشأة يعمل بها 1437 عاملًا، وأسفر التفتيش عن تحرير 174 محضر مخالفة قانون العمل، وتم تلقي 19 شكوى عمالية، حفظ منها 13 شكوى، و6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 222 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضرًا للمنشآت المخالفة.

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