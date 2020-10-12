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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إلحق العرض».. المراتب المغشوشة تغزو الأسواق وتحرك برلماني

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
طارق متولى
طارق متولى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إلى إحاطة إلى الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، بسبب انتشار مراتب مغشوشة واتباع أساليب رخيصة في ترويجها، حتى أضحت جريمة جديدة من جرائم الغش والتدليس، خاصة بعد انتشار مئات الإعلانات لمصانع وشركات مجهولة، تعلن عن عروضها بأسعار رخيصة للغاية، لا تتعدى ثلث التكلفة الأصلية للمرتبة.

وأضاف النائب أن الغش بصناعة المراتب يأتي عن طريق حيل مصانع "بير السلم" لتقليد الماركات الشهيرة والمعروفة بجودة خامتها عالميًا وأسعارها المرتفعة، واستخدام خامات رديئة للغاية، وتُباع بأسعار منخفضة تحت مسمى "إلحق العرض" كعرض شراء مرتبة والحصول على أخرى مجانًا، وتلجأ هذه المصانع لإضافة كلمة إلى اسم الماركة الشهيرة كنوع من الغش التجاري في محاولة لإقناع المستهلك بالانتماء إلى الأصلية، وأن أغلب المصانع التي تلجأ إلى الغش التجاري، هي مصانع محلية تفضل الانتشار الكبير عن طريق بيع منتج زهيد ومغشوش، وغالبًا ما تستخدم القنوات التلفزيونية المغمورة في الإعلان عنها، كوسيلة تعامل مباشرة مع المستهلك تراها هي الأسرع في تحقيق الأرباح من التعامل مع تجار الجملة.

وأشار إلى أن المراتب المغشوشة جريمة جديدة من جرائم الغش والتدليس التي يقع ضحيتها المستهلك حسن النية، فالكثير من المستهلكين يبحثون عن أقل الأسعار، دون النظر إلي الجودة والخامات المستخدمة في المرتبة، يعتقدون أنهم يفوزن بها دون دفع الكثير من الأموال، فأصحاب الضمائر الضعيفة، يستغلون دافع الناس بطريقة الغش والتدليس ويضعون أسوء الخامات في منتجاتهم لتحقيق أرباح غير مشروعه، دون النظر لصحة الناس والمحافظة عليها.

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