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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تقويض الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
منار أحمد
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دعا الاتحاد الأوروبي أرمينيا وأذربيجان إلى احترام الهدنة بوقف إطلاق النار، حيث تبادل الطرفان الاتهامات باختراق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ السبت، بشكل صارم، معبرا عن قلقه البالغ من استمرار الانتهاكات واستهداف المدنيين.

وبينما اتهمت أرمينيا تركيا بالسعي إلى تقويض التهدئة واتفاق موسكو، حذر مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، خلال زيارته مدينة غانجا، التي تعرضت للقصف من أن بلاده سترد على أي خروق لاحقة.

وقد تسبب القصف على المدينة، حسب أذربيجان، بمقتل 7 مدنيين وإصابة 7 آخرين.

غير أن السلطات الأرمينية في إقليم ناجورني كاراباخ نفت قصف غانجا مؤكدة احترامها اتفاق وقف إطلاق النار، واتهمت بالمقابل أذربيجان بقصف مناطق مأهولة بينها عاصمة الإقليم ستيباناكرت.

ودفعت هذه التطورات الاتحاد الأوروبي إلى الإعراب عن قلقه البالغ جراء انتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار واستمرار عمليات القصف المتبادل واستهداف المدنيين.

ورحب الاتحاد باتفاق وقف إطلاق النار داعيا طرفي الصراع الى احترامه بشكل صارم، وإلى الدخول بمفاوضات جوهرية برعاية مجموعة مينسك.

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