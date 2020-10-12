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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. ووقف التعامل على أسهم 8 شركات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، على صعود جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء العربية والمؤسسية على أسهم منتقاة بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45%، ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13364 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2979 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من يوليو عام 2019 حتى يونيو عام 2020، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 365 مليون جنيه مقارنة مع 376 مليون جنيه بنسبة انخفاض 2.88%.

فيما أعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تسوية (إصدار) عدد 5.000 وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.310.000 وثيقة بدلا من 3.305.000 وثيقة.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركتا "جي بي أوتو"، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، عن عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهمين.

وفي سياق آخر، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 500 سهم، وباع مجلس إدارة شركات مصر لصناعة الكيماويات، بالم هيلز للتعمير، رواد السياحة-رواد، برايم القابضة للاستثمارات المالية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 404.6 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 20 ألف سهم، 89.7 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي "أطلس" للاستثمار والصناعات الغذائية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 66.5 ألف سهم، 9.8 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 500 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 850 ألف سهم، 20 ألف سهم، 79.9 مليون سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر للفنادق، البنك المصري لتنمية الصادرات، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بنك قناة السويس.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة "أودن" للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 22.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 74.8 مليون جنيه.

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