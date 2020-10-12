برلماني أوروبي: النظام التركي سبب التصعيد بين أذربيجان وأرمينيا

أكد النائب السلوفاكي في البرلمان الأوروبي فلاديمير بيليتشيك أن النظام التركي يقف وراء التصعيد الحاصل بين أذربيجان وأرمينيا في كاراباخ مشددا على أن الوقت حان كي يقوم الاتحاد الأوروبي بوضع خطوط حمراء واضحة لهذا النظام.وأضاف بيليتشيك في تصريح لوكالة الأنباء السلوفاكية، أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الوسائل السياسية والاقتصادية للتأثير على التصرفات التركية داعيا إلى استخدامها بشكل حازم.وشدد بيليتشيك على أن تركيا لا تمتلك أي فرصة كي تصبح في وقت قريب عضوا في الاتحاد الأوروبي ولهذا يجب أن يقتصر التعاون معها حول مواضيع محددة مثل التجارة والهجرة، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.وفى السياق، انتقد المحلل السياسي السلوفاكي ادوارد خميلار صمت الاتحاد الأوروبي على ما يقوم به النظام التركي لافتا إلى أنه إلى جانب قيامه بنقل الإرهابيين من سوريا إلى كاراباخ فإنه يهدد وبشكل جدي سيادة اليونان وقبرص في حين تقوم أجهزة مخابراته بأعمال عدائية ضد النمسا ومع ذلك فإنه لا يواجه برد قوي من قبل الاتحاد.وأكد خميلار في موقف نشره على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن النظام التركي يمثل التهديد الأكبر لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا مشيرا إلى أن هذا النظام يمارس العدوان على جميع الدول المجاورة بدءا من سوريا والعراق وأرمينيا وليبيا وانتهاء بقبرص واليونان.