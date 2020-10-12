وزير العدل تتابع أعمال رفع كفاءة المحاكم

يتابع المستشار عمر مروان وزير العدل انتظام العمل بالمحاكم على مستوى الجمهورية بصفة دورية وتنفيذ تعليمات رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة والتيسير على المتقاضين مع بداية العام القضائي الجديد.وطبقا لتعليمات الوزير يتابع مساعديه لشؤون المحاكم مع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، تنفيذ التعليمات والتوجيهات الخاصة بتوحيد طلاء واجهات جميع المحاكم ليكون باللون البيج المطعم بالمبنى، وعليها شعار الوزارة، واسم المحكمة، ورفع العلم في أعلى مبنى كل محكمة.وأعطت الوزارة تعليمات لرؤساء المحاكم بالبدء في تنفيذ التوجيه وتحديد شخص مسئول عن ذلك، مع رفع تقرير دوري للوزارة بما يتطلبه المحاكم من أساسات واحتياجات للانتهاء من تلك التوجيهات في وقت قريب.وأكد وزير العدل على تسخير كل إمكانيات الوزارة لمساعدة القضاة على أداء رسالتهم، لتحقيق نقلة نوعية في التقاضي، تُشعِرُ المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية في سهولةٍ ويسر، وذلك من خلال آليات مُحدثةِ ومُؤهلةٍ، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية، وإتاحة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم.