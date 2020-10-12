أثينا تندد بقرار تركيا بإعادة إرسال سفن التنقيب لشرق «المتوسط»

نددت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الاثنين، بالقرار التركي بإعادة إرسال سفن التنقيب عن النفط إلى المناطق المتنازع عليها مع اليونان، وسط خلاف بشأن حقوق الطاقة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن هذه الخطوة تهديد مباشر للسلام والأمن الإقليميين، وفقا لقناة العربية.وأكدت الخارجية اليونانية أن تركيا غير جديرة بالثقة وغير صادقة في رغبتها بالحوار، معتبرة أن أنقرة تشكل أبرز عامل عدم استقرار في المنطقة انطلاقا من ليبيا ووصولا إلى منطقة بحر إيجه وقبرص وسوريا والعراق والآن ناغورني كاراباخ.جاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في مقابلة اليوم الاثنين مع صحيفة "تا نيا" اليونانية جرت قبل إعلان تركيا عن خطوتها "لا أبحث عن معركة، وهو أمر يجب ألا يقوم به أحد".وكانت تركيا أعلنت، في وقت متأخر من الامس، أنها سترسل مجددا إلى شرق المتوسط سفينة التنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها السيطرة مع اليونان، في خطوة يرجح أن تعيد رفع منسوب التوتر مع أثينا.