اليوم.. أولى أمسيات صالون أوبرا الإسكندرية بـ«حكايات من سينا»

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أولى الأمسيات الثقافية بالموسم الفني الجديد الخاص بالنشاط الفكري والثقافي، حيث يقام على مسرح دار أوبرا الإسكندرية في السابعة من مساء اليوم الإثنين، أمسية ثقافية بعنوان "حكايات من سيناء"، يقدمها الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.يتضمن برنامج الأمسية أشعار لكل من صلاح عبد الصبور، فؤاد حداد، صلاح جاهين ومحمد بهجت، التي ترتبط بالانتصارات الباسلة والتي عبرت عن قوة وصلابة الشعب المصري في مواجهة التحديات في تلك المرحلة.يشارك بالأمسية الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك كل من الفنان أحمد عصام والفنانة شروق بفقرة فنية بمجموعة من الأغاني الوطنية الخالدة.