مركز طلعت حرب يحتفل بنصر أكتوبر (صور)

بمناسبة الاحتفال بالذكرى (47) لنصر أكتوبر المجيد؛ شهد الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس الأحد، ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومي المصري في العصر الحديث"، بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة.شارك فيها اللواء أركان حرب ناجي عبد العزيز شهود أحد أبطال وقادة الحرب، حيث استعرض خطة تحرير أرض سيناء منذ حرب الاستنزاف وحتى النصر، وكذلك الجهود المبذولة في إحلال السلام واستعادة الأرض كاملة، كما حث "شهود" الشباب، من رواد المكتبة على الحفاظ على الوطن وعدم الاستجابة لدعوات قوى الشر.كما افتتح معرض فنون تشكيلية وعرض نتائج المسابقة الفنية لأطفال حي زينهم خلال شهر أكتوبر، وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين في المسابقة، وأعقب المعرض في السابعة مساء مسرحية بعنوان "عودة شهيد" قدمتها فرقة "كولينكا".