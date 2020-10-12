بالأسماء.. 3 إصابات فى حادث بطريق «الزعفرانة- رأس غارب»

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق "الزعفرانة رأس غارب"، صباح اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف لمستشفى غارب المركزى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغًا يفيد بانقلاب السيارة بالكيلو 15 طريق "الزعفرانة- رأس غارب"، وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث.وتبين إصابة 3 أشخاص: حنا إسحاق فهيم، 45 سنة، مقيم بالمنيا، ومحمد على عيد، مقيم الجيزة، وسامر أوزوريس أنس، 24 سنة، مقيم السويس، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج.وتبين أن حالتهم مستقرة وإصابتهم ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الحادث.