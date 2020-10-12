جهاز حدائق أكتوبر: بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني

أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني بمنطقة 1185 عمارة "إسكان اجتماعي" بمساحات تراوحت بين 16 م2 و33 م2، بقيمة بيعية للمزاد بلغت نحو 27 مليون جنيه.وأضاف المهندس أشرف فتحي، أن أسعار بيع المتر المربع الواحد للمحال تراوحت بين 77 ألف جنيه و119 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة (سوبر ماركت – فاكهة – جزارة - مجمدات) وغير ذلك، استمرارًا لمسيرة الجهاز لزيادة الخدمات بالمشروعات الجديدة، وتشجيع الاستثمار بالمدينة.وأشار رئيس الجهاز إلى أنه حضر جلسة المزاد، ممثلون عن الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.