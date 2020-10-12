انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب، صباح اليوم الإثنين، داخل شقة سكنية لبيان الأسباب وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمها وحصر التلفيات والخسائر.البداية عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس بالمنطقة الثامنة بمدينة نصر.وتم الدفع 3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران قبل امتدادها لباقى الشقق السكنية إلا ان ألسنة النيران امتدت لتلتهم واجهة الشقة التي تعلو الشقة المحترقة.ونجحت القوات فى انقاذ قاطنى الشقة وإخراجهم دون وفيات، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.