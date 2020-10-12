الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة سبسطية شمال نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة سبسطية شمال نابلس ومنعت المواطنين الفلسطينيين من دخولها.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن قوات الاحتلال نصبت حواجز على مداخل البلدة الثلاثة، ومنعت المواطنين من دخولها.وأضاف أن قوات الاحتلال تستهدف البلدة بشكل يومي من خلال اقتحامات متكررة واعتقال الشبان، إضافة إلى استهدافها لمشروع البيادر السياحي والتهديد بتجريفه وتخريبه.وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون، اليوم، مواطنين فلسطينيين من قاطفي الزيتون في قرية برقة جنوب رام الله، ومنعوهم من قطف الثمار.وقال رئيس المجلس القروي برام الله عدنان حباس لـ"وفا"، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المواطنين في حقول الزيتون شمال القرية في محاولة لمنعهم من قطافه، وتخريب ممتلكاتهم، وألقوا حجارة تجاه المواطنين، ما أدى الى إصابة خمسة منهم بجروح، وإعطاب سيارتين.