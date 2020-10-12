رئيس سفاجا: ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس

ترأست الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، لجنة للمرور على مدارس المدينة للتأكد من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأكدت المغربي في بيان لها، اليوم، على حتمية الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجميع مدارس المدينة بمختلف المراحل التعليمية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير كافة مستلزمات الوقاية من المطهرات والواقيات حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.وشكلت رئيس مدينة سفاجا، لجنة لمتابعة إجراءات الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020- 2021 ومراجعة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة التي تم تنفيذها بجميع مدارس المدينة، مشددةً على أنه لا تغيير للزي المدرسي من أجل تخفيف الأعباء عن أولياء أمور الطلاب.