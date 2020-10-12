حبس قواد و5 سيدات روجوا للدعارة عبر «فيسبوك»

أمرت النيابة العامة بحبس قواد و5 سيدات لاتهامهم بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت وإدارته شبكة لممارسة الدعارة 4 أيام على ذمة التحقيق.وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".وذلك لاستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والتواصل معهم من خلال العديد من البرامج والتطبيقات والمحادثات النصية بالاشتراك مع إحدى السيدات نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى"الأمن الوطنى- الأمن العام" مديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما، وبصحبتهما (4 سيدات).وبمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولة نشاطهما المؤثم فى الترويج لبعض الفتيات وعرض صورهن على راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقصد تحقيق مكاسب مالية، وأضافا باستغلال 4 سيدات فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى.وبمواجهة السيدات أيدن ما جاء بأقوال المتهمين، كما تم ضبط 2 هاتف محمول مع المتهم، وبفحصهما تبين احتواؤها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.