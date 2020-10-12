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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

3 خطوات لمعرفة لجنتك الانتخابية للإدلاء بصوتك

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
الانتخابات
الانتخابات
حسام محفوظ - أشرف لاشين
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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عددًا من الخطوات يمكن من خلالها الناخبين الذين سيقومون بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، التعرف والاستعلام عن مقراتهم الانتخابية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وشملت تلك الخطوات أولا الدخول على الرابط الإلكتروني الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو https:www.elections.eg
- سيظهر على الشاشة جملة «استعلم عن موقفك الانتخابي، للاستعلام عن حقك في مباشرة الحقوق السياسية».
- يقوم الناخب بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما في المكان المخصص بالرقم القومي.
- يظهر كافة بيانات الناخب «مكان اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها والقرية والمركز».
- أما الطريقة الثانية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن المقرات الانتخابية للناخبين وهي إرسال رسالة قصيرة من التليفون المحمول متضمنة الرقم القومي المكون من 14 رقما، وذلك على الرقم 5151.
- أما الطريقة الثالثة هي الاتصال على الخط الساخن 141
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الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

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