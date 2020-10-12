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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تنخفض 1% مع استئناف شركات أمريكية الإنتاج

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
النفط
النفط
وكالات
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انخفضت أسعار النفط 1 % للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين مع شروع منتجين أمريكيين في استئناف العمل بعد الإعصار دلتا وانتهاء إضراب للعمال أثر على الإنتاج في النرويج.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 41 سنتا إلى 42.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 42 سنتا إلى 40.18 دولار.

وكسب العقدان لشهر أقرب استحقاق أكثر من تسعة بالمئة الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو ولكنهما انخفضا يوم الجمعة بعد توصل شركات نفط نرويجية لاتفاق مع مسؤولين بنقابة عمال أنهي إضرابا هدد بخفض انتاج البلد من النفط والغاز بما يقترب من 25 %.

ورغم تأثير الإعصار، فإن أسعار النفط قرب 40 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة الماضية شجعت شركات طاقة امريكية على إضافة حفارات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الرابع على التوالي حسب بيانات من بيكر
هيوز.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا وهي عضو في منظمة أوبك إلى 355 ألف برميل يوميا اليوم بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة أمس الأحد.

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