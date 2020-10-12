«الزراعة» تبحث تحديث أنظمة الري في الوادي الجديد

التقى الدكتور على إسماعيل، رئيس لجنة تحديث الري الحقلي بمحافظة الوادي الجديد، التابعة لوزارة الزراعة، اليوم، مسؤولي البنك الزراعي المصري برئاسة سعيد هريدي، مدير البنك الزراعي، بحضور الدكتور مجد المرسي، مدير الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، وأمجد فارس، رئيس منطقة جنوب الصعيد للبنك، وحسين عبدالباسط، رئيس قطاع المشروعات، وأحمد خضر، مدير مالي البنك، ومحمود أمين، مدير مشروعات البنك الزراعي، للتباحث والاتفاق على طريقة تعامل المزارع والبنك والشركات المنفذة لتصميم الشبكة من خلال الشركات، والتي حضرت الاجتماع ومنها المهندس أحمد عبد اللطيف، رئيس إحدى شركات تحديث الري، والمهندس محمد صبحي محمود، ممثل الشركة الأوربية للري الحديث.وقال علي إسماعيل، في تصريحات اليوم، إن اللقاء بحث نظام وتفعيل آليات الدفع مع مديرية الزراعة ومع صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بعد اعتماد الشركات والرسومات والتصميمات وكشف المهمات من وحدة الري الحقلي بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالقاهرة.