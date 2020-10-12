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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ.ش.أ
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قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وإجمالي السفن بالميناء 18 سفينة.

وأضاف المركز- فى بيان له اليوم الإثنين- إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19663 طنا تشمل: 9000 طن يوريا و513 طن نترات أمونيا و6150 طن رمل و4000 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31724 طن تشمل: 8344 طن قمح و7500 طن خردة و1040 طن خشب زان و4000 طن ذرة و7000 طن كسب صويا و3840 طن حديد، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 517 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (فاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وريحان وزعتر وبرسيم وليمون ولب سوبر) وفواكة (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والأردن ومالطا والهند وقبرص.

وأوضح البيان أن عدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة و4387 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 87922 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77991 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1297 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3221 شاحنة منها 672 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33053 من البضائع العامة.

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