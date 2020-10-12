انتشار مكثف لمرتزقة سوريين في أذربيجان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لمقاتلين سوريين في أذربيجان، حيث أظهر الفيديو انتشار بين السوريين بلباس الجيش الأذري ويشيرون إلى يافطة على الحدود مع إيران.وبينما كان أحدهم يقول بالعربية "تحرير"، في إشارة إلى المعارك الجارية في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه والذي يقطنه انفصاليون أرمن، رفع إشارة الذئب الرمادي التي يستعملها اليمين المتطرف في تركيا.وكان فيديو آخر انتشر أمس ظهر فيه مقاتل سوري بإحدى المناطق في كاراباخ، يستعرض الجثث، ويكيل للقتلى الذين بدوا على الأرض بلباسهم العسكري، الشتائم والأوصاف المبتذلة.أوضح مصور المقطع أنه من مجموعة أبو زيد، التي تقاتل ضمن لواء الفاروق التابع لفرقة الحمزة.يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أكد في أكثر من تقرير نقل تركيا لعناصر من الفصائل الموالية لها في سوريا إلى أذربيجان للقتال في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، والذي يشهد منذ 27 سبتمبر الماضي اشتباكات عنيفة خفت حدتها السبت مع الإعلان عن التوصل إلى هدنة تخللتها خروقات عدة خلال الساعات الماضية.