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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتشار مكثف لمرتزقة سوريين في أذربيجان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
مرتزقة
مرتزقة
منار أحمد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لمقاتلين سوريين في أذربيجان، حيث أظهر الفيديو انتشار بين السوريين بلباس الجيش الأذري ويشيرون إلى يافطة على الحدود مع إيران.

وبينما كان أحدهم يقول بالعربية "تحرير"، في إشارة إلى المعارك الجارية في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه والذي يقطنه انفصاليون أرمن، رفع إشارة الذئب الرمادي التي يستعملها اليمين المتطرف في تركيا.

وكان فيديو آخر انتشر أمس ظهر فيه مقاتل سوري بإحدى المناطق في كاراباخ، يستعرض الجثث، ويكيل للقتلى الذين بدوا على الأرض بلباسهم العسكري، الشتائم والأوصاف المبتذلة.

أوضح مصور المقطع أنه من مجموعة أبو زيد، التي تقاتل ضمن لواء الفاروق التابع لفرقة الحمزة.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أكد في أكثر من تقرير نقل تركيا لعناصر من الفصائل الموالية لها في سوريا إلى أذربيجان للقتال في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، والذي يشهد منذ 27 سبتمبر الماضي اشتباكات عنيفة خفت حدتها السبت مع الإعلان عن التوصل إلى هدنة تخللتها خروقات عدة خلال الساعات الماضية.

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