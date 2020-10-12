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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«الحرب مع جدي» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:57 ص
فيلم الحب مع جدي
فيلم "الحب مع جدي
أ.ش.أ
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كشف موقع "بوكس أوفيس ماجو"، المعني بالكشف عن إيرادات الأفلام الأمريكية في دور العرض في الولايات المتحدة، عن احتلال فيلم "الحب مع جدي"، بطولة النجم "روبرت دنيرو" المرتبة الأولى كأعلى إيراد هذا الأسبوع بإجمالي إيرادات بلغت 3.6 مليون دولار.

وقد جاء في المرتبة الثانية فيلم الخيال العلمي"تينت" بإجمالي إيرادات 2.7 مليون دولار.

وقد جاء في المرتبة الثالثة، فيلم "أعمال شعوذة" بإجمالي إيرادات 1.2 مليون دولار يليه فيلم "التغيير الجديد"، بإيرادات 660.000 دولار.

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