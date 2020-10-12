باكستان: ارتفاع إصابات كورونا لـ 319 ألفا و95 حالة

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 319 ألفا و95 حالة.وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6576 حالة.وأضاف المركز أنه تم تسجيل 3045 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و15 ألفا و520 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3924 حالة وفي العاصمة "إسلام أباد" 17 ألفا و296 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفا و329 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و100 ألف و687 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 140 ألفا و294 حالة في إقليم "السند".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.