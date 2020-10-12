رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

97 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مرة أخرى اليوم الإثنين، وسط تخفيف البلاد مستوى التباعد الاجتماعي، ولكنها ظلت أقل من 100 إصابة لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها -بحسب أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن كوريا الجنوبية سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و703 أشخاص.

ويمثل ذلك ارتفاعًا حادًا عن الـ 58 إصابة التي أعلنت عنها السلطات الصحية أمس والـ72 إصابة لأول أمس.

وابتداء من اليوم الاثنين، خففت البلاد مستوى التباعد الاجتماعي بدرجة واحدة إلى المستوى الأول، مما يسمح للناس بتطبيع معظم أنشطتهم اليومية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الأساسية.

ويُسمح أيضا لما يسمى بالمرافق عالية الخطورة في منطقة سول الكبرى، مثل النوادي وغرف الكاريوكي والحانات ومطاعم البوفيه، بالعمل بشكل طبيعي بدءًا من اليوم.

وحددت كوريا الجنوبية في وقت سابق فترة خاصة مدتها أسبوعان حتى يوم الأحد بهدف منع انتشار كوفيد-19 خلال عطلة عيد الشكر "تشوسوك" التي استمرت لمدة 5 أيام، إلى جانب عطلة يوم الأبجدية الكورية "هانجول" التي استمرت لمدة 3 أيام من الجمعة إلى الأحد.

وتعتقد السلطات الصحية أنه لم تكن هناك إصابات جماعية ضخمة تم تتبعها لملايين الأشخاص الذين سافروا عبر البلاد خلال عطلة تشوسوك.

وتدير البلاد نظام تباعد اجتماعي من 3 مستويات، وتحت المستوى الثاني، تم حظر التجمعات الداخلية لأكثر من 50 شخصا، ولم تصدر الحكومة حتى الآن أعلى حالة تأهب، تحظر التجمعات لـ 10 أشخاص أو أكثر، حيث ستكون عواقبها وخيمة على الصعيد الاقتصادي.

وعلى الرغم من التباطؤ العام في عدد المرضى الإضافيين، لا تزال السلطات الصحية ترفع من حذرها من حالات الإصابة بكوفيد-19 ذات طرق العدوى غير المحددة، والتي تمثل حوالي 20% من الإصابات الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وبلغ العدد اليومي للإصابات الوافدة من الخارج 29 إصابة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 29 يوليو، ويبدو أن هذا الارتفاع يرجع إلى إصابة 11 طالبا من نيبال، وصلوا إلى كوريا الجنوبية لحضور دورة لتعلم اللغة الكورية.

ومن بين الـ 29 إصابة الوافدة من الخارج، كانت 13 إصابة من نيبال، و4 إصابات من الهند، و3 إصابات من أوزبكستان، وإصابتان من كل من الولايات المتحدة والفلبين، وإصابة واحدة من كل من باكستان وكازاخستان وإندونيسيا وتركيا والجزائر.

وسجلت البلاد حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 433 وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين إلى 22 ألفا و729 شخصا، بزيادة 36 شخصا عن اليوم الذي سبقه.

موضوعات متعلقة

تسريبات «بريد كلينتون» تكشف مؤامرة الجزيرة ضد مصر فى 2011 (وثائق)

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان

هذه الأبراج الأوفر حظًا في 2021

الصور

image description

الأهلي «يتصدر» وبيراميدز ينتظر الوصافة

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

توزيع صناديق قمامة جديدة بأحياء أسيوط لرفع مستوى النظافة

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

أبرزهم مرسي والشاطر.. وجوه الخراب في رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

«الحرب مع جدي» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

إصابة عشرات الطلاب بـ«نوروفيروس» فى الصين

أزمة تهدد التوازن البيئى بإسطنبول

ألمانيا: الحد من السفر والحفلات لمحاربة كورونا

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة دراسة نقدية لـ«يوم أن قتلوا الغناء» بالقومى للمسرح

نوران أبوطالب تقدم حفلًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

فوق شاطئ بعيد

رائحة البحر