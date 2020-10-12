لأول مرة منذ 6 أيام.. الهند تسجل أقل من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند أقل من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأقل من 900 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة منذ 6 أيام وسط تباطؤ معدل انتشار الفيروس وتراجع عدد الحالات النشطة لليوم العاشر على التوالي.وذكرت وزارة الصحة - حسبما نقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الاثنين - أنه بعد تسجيل الإحصائيات الأخيرة والتي بلغت 66 ألفا و732، تجاوز إجمالي المصابين في الهند الـ1ر7 مليون شخص وبلغ 7 ملايين و120 ألفا و539 حالة.وأفادت الوزارة بارتفاع الوفيات إلى 109 آلاف و150 بعد تسجيل 816 وفاة خلال الساعات الـ24 نفسها.ووفقا لوزارة الصحة الهندية، يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا 816 ألفا و853 شخصا.