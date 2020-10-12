عودة سياحة البالون فى الأقصر بعد توقف 7 أشهر (صور)

شهد مطار البالون بمنطقة غرب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق أولى رحلات البالون، وذلك بعد توقف دام قرابة 7 أشهر وفقًا لقرار سلطة الطيران المدنى بوقف رحلات البالون في مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.وحرصت وزارة الطيران المدني على إدخال تطويرات على أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى، من خلال تطوير كافة الأمور المتعلقة بخدمة ودعم وتأمين الرحلات والسائحين.وشملت أعمال تطوير وتجهيز أرض مطار البالون، تركيب سلسلة من كاميرات المراقبة الحديثة عالميًا، ومحطة متكاملة للمراقبة الجوية ومحطة أرصاد جوية حديثة ومتطورة، وذلك عقب زيارة سابقة لأرض مطار البالون الطائر من لجنة مكبرة من الشركة المصرية للمطارات والطيران المدني.