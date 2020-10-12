اليوم.. الشيوخ الأمريكى يبدأ جلسة الاستماع لمرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا

يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين جلسة الاستماع الى القاضية آمي كوني باريت التي اختارها دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا رغم معارضة الديمقراطيين الذين لا يملكون أصواتًا كافية لعرقلة تثبيتها في المنصب قبل الاقتراع الرئاسي في 3 نوفمبر.وكانت القاضية البالغة من العمر 48 عامًا اختيرت في 26 سبتمبر من جانب الرئيس الجمهوري لتخلف القاضية التقدمية روث بادر غينسبيرغ التي تشكل رمزا للدفاع عن حقوق المرأة والتي توفيت جراء معاناة مع مرض السرطان.ووفقًا للدستور يجب أن تحصل باريت الآن على موافقة مجلس الشيوخ كي تدخل المحكمة العليا الأميركية.ويريد الديمقراطيون ومرشحهم الرئاسي جو بايدن عدم البت في تعيين القاضية باريت في المحكمة العليا قبل الاستحقاق الرئاسي، لكن دونالد ترامب يريد المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن لإرضاء الناخبين اليمينيين المتدينين.وكونت الأوساط المسيحية التقليدية صورة جيدة جدًا عن القاضية باريت التي تشاركها قيمها، بدءًا من معارضة معلنة للإجهاض والتعلّق بحياة الثنائي باعتبارها اتحادًا "بين رجل وامرأة".وأعرب ترامب في وقت سابق عن ثقته بأن مجلس الشيوخ ذا الغالبية الجمهورية، سيصوت قبل الاقتراع الرئاسي لتثبيت تعيين مرشحته باريت في المحكمة العليا الأميركية.