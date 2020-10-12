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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إصابة عشرات الطلاب بـ«نوروفيروس» فى الصين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
الطلاب فى الصين
الطلاب فى الصين
وكالات
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قالت وسائل إعلام صينية، يوم الاثنين، إن عشرات الطلاب الجامعيين في البلاد أصيبوا بعدوى فيروس "نوروفيروس".

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عانى أكثر من 70 طالبًا في جامعة في تايوان حاضرة مقاطعة شانشي بشمالي الصين، من الإسهال والقيء، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي.

وقامت إدارة مكافحة الأمراض والوقاية منها في تايوان بأخذ عينات من 28 حالة من الطلاب لإجراء اختبارات "نوروفيروس" يومي الأربعاء والسبت، وجاءت نتيجة اختبار 11 حالة إيجابية.

وأشارت الوكالة إلى أنه "حتى الخامسة مساء أمس الأحد كان لا يزال إجمالي 22 مريضًا يعانون من الإسهال والقيء جراء الفيروس وعوامل أخرى، يتلقون العلاج في المستشفى".

وأجرت جامعة شانشي للمالية والاقتصاد عمليات تطهير في المساكن الطلابية والفصول الدراسية والمطاعم والأماكن العامة الأخرى، وعززت التثقيف الصحي ومراقبة الأعراض لجميع الموظفين والطلاب، وفقا للوكالة.

ما هو "نوروفيروس"؟

"نوروفيروس" ينتمي للفيروسات الكأسية، ويسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد بين جميع الفئات العمرية في أنحاء العالم، ما ينتج عنه القيء الشديد والإسهال أو ما يعرف بـ"مرض القيء الشتوي".

يصيب "نوروفيروس" حوالي 685 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، وقد ظهر بشكل متزايد كقضية للصحة العامة في الصين.

أسباب الإصابة بـ "نوروفيروس"

تنتشر العدوى "النوروفيروسية" عن طريق الطعام أو الماء الملوث خلال التحضير، أو الأسطح الملوثة ومن ثم لمس الأنف أو الفم أو العينين.

يمكن أيضا أن تصاب بالعدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بأحد الأشخاص المصابين، وإهمال النظافة بعد تقيؤ شخص مصاب، حيث يمكن للفيروس الانتشار في الهواء وتلويث الأسطح القريبة.

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