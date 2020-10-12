الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 11 أكتوبر تساويًا مع عدد حالات الإصابة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أن عدد حالات الإصابة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع من 23 قبل يوم إلى 32 حالة.ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 85578 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.