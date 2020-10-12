فرجانى ساسى لاعب الزمالك يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

كشف اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط نادي الزمالك حقيق إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب إعلان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هذا الأمر.وقال "ساسي" في تغريدة له على "تويتر": "توضيح: احترامًا للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـcovid+ كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة".كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن إصابة التونسي ‏فرحاني ساسي، نجم فريق الكرة بالنادي بفيروس كورونا‎.‎وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏عبر شاشة قناة الزمالك:" للأسف ساسي مُصاب بكورونا ولكني واثق ‏في نجوم الزمالك على تعويض غيابه ولتتويج بدوري أبطال أفريقيا‎".