رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سياحة الأقصر»: منح شهادة السلامة لـ 20 فندقًا عائمًا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:06 ص
الباخرة السياحية
الباخرة السياحية سيلسيا
هدى الأمير
طباعة
شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، مرور الباخرة السياحية سيلسيا وعلى متنها 24 سائحًا من جنسيات مختلفة.

وقال ثروت العجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إنه يوجد 27 فندقًا ثابتًا فى الأقصر وأسوان حصلوا على شهادة السلامة الصحية، فى حين تقدم 22 فندقًا عائمًا لتوفيق أوضاعه، وبالفعل حصل 20 منهم، حتى الآن، على شهادة السلامة السياحية، لافتًا إلى أن إجمالي الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان 130 فندقًا، إلا أنه متوقع أن يدخل الخدمة من 30 إلى 50 فقط خلال الشهر الأول من إعادة التشغيل.

وأشار العجمي إلى ملف الدهبيات ما زال معلقًا، وطالب المستثمرون وزير السياحة والآثار بترخيص الدهبيات سياحيًا، حيث يوجد 103 دهبية المؤهل منها للعمل 65، وفى ظل ظروف كورونا تعتبر الدهبيات أكثر أمانًا من الفنادق العائمة، وتحتوى على متوسط 12 كابينة فقط وبالتالى إمكانية تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية بشكل أكثر دقة، لافتًا إلى أن الدكتور العنانى وعد بدراسة هذا الملف ومنحها تراخيص سياحية، وفى انتظار صدور قرار فى هذا الشأن.

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة أنه حتى الآن جارٍ التباحث مع منظمى الرحلات فى الخارج لعودة الرحلات الشارتر لمطار الأقصر، لافتًا إلى أن السياحة فى الأقصر الآن تعتمد على رحلات اليوم الواحد التى تأتى من الغردقة ومرسى علم، بمتوسط من 50 إلى 200 سائح فى اليوم.
الباخرة السياحية سيلسيا
الباخرة السياحية سيلسيا
الباخرة السياحية سيلسيا
الباخرة السياحية سيلسيا

موضوعات متعلقة

تسريبات «بريد كلينتون» تكشف مؤامرة الجزيرة ضد مصر فى 2011 (وثائق)

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الباز: الطفرة السكانية أدت لانهيار خدمات الدولة بعد 1950

هذه الأبراج الأوفر حظًا في 2021

الصور

image description

الأهلي «يتصدر» وبيراميدز ينتظر الوصافة

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

توزيع صناديق قمامة جديدة بأحياء أسيوط لرفع مستوى النظافة

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

سلوفاكيا تفرض ارتداء الأقنعة فى الأماكن المفتوحة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بعد تلقي رسائل التحديث

تنسيق الأزهر 2020 علمي بنات.. تعرف على التفاصيل

منح جائزتي أفلام الطبيعة لفيلمين وثائقيين عن التغير المناخي ونهر فولجا

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة دراسة نقدية لـ«يوم أن قتلوا الغناء» بالقومى للمسرح

نوران أبوطالب تقدم حفلًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

فوق شاطئ بعيد

رائحة البحر