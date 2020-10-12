«سياحة الأقصر»: منح شهادة السلامة لـ 20 فندقًا عائمًا

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، مرور الباخرة السياحية سيلسيا وعلى متنها 24 سائحًا من جنسيات مختلفة.وقال ثروت العجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إنه يوجد 27 فندقًا ثابتًا فى الأقصر وأسوان حصلوا على شهادة السلامة الصحية، فى حين تقدم 22 فندقًا عائمًا لتوفيق أوضاعه، وبالفعل حصل 20 منهم، حتى الآن، على شهادة السلامة السياحية، لافتًا إلى أن إجمالي الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان 130 فندقًا، إلا أنه متوقع أن يدخل الخدمة من 30 إلى 50 فقط خلال الشهر الأول من إعادة التشغيل.وأشار العجمي إلى ملف الدهبيات ما زال معلقًا، وطالب المستثمرون وزير السياحة والآثار بترخيص الدهبيات سياحيًا، حيث يوجد 103 دهبية المؤهل منها للعمل 65، وفى ظل ظروف كورونا تعتبر الدهبيات أكثر أمانًا من الفنادق العائمة، وتحتوى على متوسط 12 كابينة فقط وبالتالى إمكانية تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية بشكل أكثر دقة، لافتًا إلى أن الدكتور العنانى وعد بدراسة هذا الملف ومنحها تراخيص سياحية، وفى انتظار صدور قرار فى هذا الشأن.وأكد رئيس غرفة شركات السياحة أنه حتى الآن جارٍ التباحث مع منظمى الرحلات فى الخارج لعودة الرحلات الشارتر لمطار الأقصر، لافتًا إلى أن السياحة فى الأقصر الآن تعتمد على رحلات اليوم الواحد التى تأتى من الغردقة ومرسى علم، بمتوسط من 50 إلى 200 سائح فى اليوم.