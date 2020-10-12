موريتانيا: لم نسجل إصابة بكورونا لأول مرة منذ 7 أشهر
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم، أنها لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتكون هذه المرة الأولى منذ 7 أشهر.
وذكر بيان بثته الإذاعة الموريتانية أنه وبعد إجراء 91 فحصًا لم تسجل أية إصابة جديدة بالفيروس فيما تم تسجيل 8 حالات شفاء.
وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 7550 حالة، منها 7274 حالة شفاء، و163 وفاة.
وذكر بيان بثته الإذاعة الموريتانية أنه وبعد إجراء 91 فحصًا لم تسجل أية إصابة جديدة بالفيروس فيما تم تسجيل 8 حالات شفاء.
وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 7550 حالة، منها 7274 حالة شفاء، و163 وفاة.