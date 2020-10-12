البنك الدولى يوافق على منحة 30 مليون دولار لجامبيا

وافق البنك الدولي على منحة قدرها 30 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية؛ لتحسين جودة واستخدام الخدمات الصحية الأساسية في جامبيا.وأوردت وكالة جامبيا للأنباء أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز الخدمات الصحية الأساسية في البلاد، من خلال منح تمويل قائم على الأداء للمرافق الصحية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية لتحسين الاستفادة من الخدمات الصحية عالية الجودة، وبناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة لدعم تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وسيشمل ذلك تجديد مرافق صحية مختارة وإنشاء خدمة وطنية لنقل الدم.والجدير بالذكر أن البنك الدولي وافق على على منحة للحكومة الإثيوبية بقيمة 400 مليون دولار لتمويل (مشروع شبكات الأمان وتوفير فرص عمل إنتاجية حضرية)، والذي سيجري تطبيقه في 83 مدينة إثيوبية.وأوضح البنك أن الدعم الجديد الذي ستحصل عليه الحكومة الإثيوبية عبر المؤسسة الدولية للتنمية، يستهدف دعم جهود السلطات الإثيوبية في تحسين دخل الفقراء في المناطق الحضرية وتشجيع انخراط الشباب المهمش في المدن بسوق العمل.وأضاف أن هذا التمويل سيسمح بمزاولة الأنشطة الحكومية التي تقدم مساعدات مالية على المدى القصير وتدعم سبل المعيشة والاستقلال المالي على المدى المتوسط للعائلات المعوزة، وأشار إلى أن مساهمة البنك الدولي ستسمح أيضا بإجراء تحويل المساعدات المالية مباشرة لكبار السن والمعاقين والسيدات الحوامل وتقديم خدمات اجتماعية خاصة بأطفال الشوارع والمشردين.ولفت البنك الدولي إلى أنه من أجل مواجهة مشكلة البطالة في المدن وبصورة خاصة لدى الشباب، فإن المشروع سيدعم برنامج التعلم من أجل مساعدتهم على اكتساب خبرة مهنية محددة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل ثابتة، كذلك سيساهم في تعزيز خدمات التوظيف والوساطة عبر وضع السياسات وضخ الاستثمارات.