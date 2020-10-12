رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنك الدولى يوافق على منحة 30 مليون دولار لجامبيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:20 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
طباعة
وافق البنك الدولي على منحة قدرها 30 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية؛ لتحسين جودة واستخدام الخدمات الصحية الأساسية في جامبيا.

وأوردت وكالة جامبيا للأنباء أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز الخدمات الصحية الأساسية في البلاد، من خلال منح تمويل قائم على الأداء للمرافق الصحية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية لتحسين الاستفادة من الخدمات الصحية عالية الجودة، وبناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة لدعم تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وسيشمل ذلك تجديد مرافق صحية مختارة وإنشاء خدمة وطنية لنقل الدم.

والجدير بالذكر أن البنك الدولي وافق على على منحة للحكومة الإثيوبية بقيمة 400 مليون دولار لتمويل (مشروع شبكات الأمان وتوفير فرص عمل إنتاجية حضرية)، والذي سيجري تطبيقه في 83 مدينة إثيوبية.

وأوضح البنك أن الدعم الجديد الذي ستحصل عليه الحكومة الإثيوبية عبر المؤسسة الدولية للتنمية، يستهدف دعم جهود السلطات الإثيوبية في تحسين دخل الفقراء في المناطق الحضرية وتشجيع انخراط الشباب المهمش في المدن بسوق العمل.

وأضاف أن هذا التمويل سيسمح بمزاولة الأنشطة الحكومية التي تقدم مساعدات مالية على المدى القصير وتدعم سبل المعيشة والاستقلال المالي على المدى المتوسط للعائلات المعوزة، وأشار إلى أن مساهمة البنك الدولي ستسمح أيضا بإجراء تحويل المساعدات المالية مباشرة لكبار السن والمعاقين والسيدات الحوامل وتقديم خدمات اجتماعية خاصة بأطفال الشوارع والمشردين.

ولفت البنك الدولي إلى أنه من أجل مواجهة مشكلة البطالة في المدن وبصورة خاصة لدى الشباب، فإن المشروع سيدعم برنامج التعلم من أجل مساعدتهم على اكتساب خبرة مهنية محددة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل ثابتة، كذلك سيساهم في تعزيز خدمات التوظيف والوساطة عبر وضع السياسات وضخ الاستثمارات.

موضوعات متعلقة

الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان

مصادر: إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بعد تلقي رسائل التحديث

وفاة أرملة الفريق سعد الشاذلى رئيس أركان القوات المسلحة فى حرب أكتوبر

الصور

image description

الأهلي «يتصدر» وبيراميدز ينتظر الوصافة

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

توزيع صناديق قمامة جديدة بأحياء أسيوط لرفع مستوى النظافة

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

سلوفاكيا تفرض ارتداء الأقنعة فى الأماكن المفتوحة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بعد تلقي رسائل التحديث

تنسيق الأزهر 2020 علمي بنات.. تعرف على التفاصيل

منح جائزتي أفلام الطبيعة لفيلمين وثائقيين عن التغير المناخي ونهر فولجا

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة دراسة نقدية لـ«يوم أن قتلوا الغناء» بالقومى للمسرح

نوران أبوطالب تقدم حفلًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

فوق شاطئ بعيد

رائحة البحر