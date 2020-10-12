سوق دبى المالى يحدد 18 أكتوبر لإطلاق منصة تداول العقود
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:59 ص
وكالاتطباعة
حدد سوق دبي المالي 18 من أكتوبر الحالي موعدًا لإطلاق منصة تداول العقودة المستقبلية للأسهم، موضحًا أن هناك 10 شركات وساطة تحصل على عضوية التداول بالإضافة إلى 4 شركات تدعم المنصة كمزودي تقنية وبيانات.
وكان سوق دبي قد أعلن في شهر سبتمبر المنصرم أنه يعتزم إطلاق منصة جديدة لتداول مشتقات الأسهم عبر تداول عقود مستقبلية كمشتقات لـ 5 شركات مدرجة في السوق وهي إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار للتطوير، وإعمار مولز كما سيتم التداول عبر آجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين و3 أشهر.
وكان سوق دبي قد أعلن في شهر سبتمبر المنصرم أنه يعتزم إطلاق منصة جديدة لتداول مشتقات الأسهم عبر تداول عقود مستقبلية كمشتقات لـ 5 شركات مدرجة في السوق وهي إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار للتطوير، وإعمار مولز كما سيتم التداول عبر آجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين و3 أشهر.