رئيس البرلمان اللبنانى يلتقى بـ«الحريرى» لمناقشة المستجدات

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن لقاءً مرتقبًا يعقد اليوم بين رئيس البرلمان نبيه برى، ورئيس الوزراء السابق سعد الحريرى.ويأتى اللقاء فى أعقاب اتصال هاتفى جمع بينهما أمس الأحد، لمناقشة المستجدات على الساحة اللبنانية، وأزمة الحكومة، وسبل تنفيذ المبادرة الفرنسية.