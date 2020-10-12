الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين بنجاح قمرًا صناعيًا بصريًا جديدًا للاستشعار عن بعد من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي البلاد في الساعة 12:57 صباح اليوم الإثنين (بتوقيت بكين).وتم إرسال القمر الصناعي عالي المدار (قاوفن-13)، إلى المدار بواسطة الصاروخ الحامل (لونغ مارش-3 بي).وسيخدم هذا القمر الصناعي التنمية الاقتصادية من خلال تقديم خدمات المعلومات، كما سيستخدم بشكل أساسي في مسح الأراضي، وتقديرات غلة المحاصيل، وحماية البيئة، وتوقعات الطقس، والإنذارات المبكرة، فضلًا عن الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.ويعد هذا الإطلاق هو رقم 349 لسلسلة الصاروخ الحامل (لونغ مارش).