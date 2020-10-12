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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ألمانيا: الحد من السفر والحفلات لمحاربة كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:59 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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أكد هيلجا براون مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على الاستمرار في فرض قيود السفر غير الضروري، وتحديد عدد الأفراد المسموح لهم بالتجمع.

وأشار مساعد المستشارة الألمانية اليوم، إلى أن المطلوب "التحلي بصرامة أكبر في الأماكن التي تنتشر بها العدوى في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا"، وشدد على أن أبرز أسباب الانتشار "الحفلات والسفر".

وحذر من أن "البلاد في مستهل موجة ثانية للفيروس، ولا يمكن تحديد إمكانية تفاديها أو إبطاء وتيرتها إلا عبر تصميم السياسيين والسكان لمواجتها".

جدير بالذكر أن العدد اليومي للإصابات في ألمانيا تخطى حاجز الأربعة آلاف منذ الخميس وهو أعلى معدل منذ أبريل.

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