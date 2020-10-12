أزمة تهدد التوازن البيئى بإسطنبول

قالت صحيفة "حرييت" التركية، إن ببغاوات خضراء بدأت بتشكيل مستعمرات كبيرة في جميع مناطق إسطنبول، وسط مخاوف من أن يؤثر وجودها الكثيف على التوازن البيئي بالمدينة.وأشارت الصحيفة إلى أن الموطن الأصلي لهذه الطيور هو جنوب آسيا وشرق أفريقيا، غير أنها بدأت تتكاثر في المدينة بعد حادث انقلاب شاحنة تحمل المئات منها عام 1996.ولوحظ أن هذه الببغاوات تستولي على أعشاش الغربان والسناجب والخفافيش، ما أشعر علماء الأحياء بالقلق إزاء هذا الوضع.كما لفتت الصحيفة إلى أن هذه الطيور "الدخيلة" بدأت تتكاثر بشكل كبير في مدينة إزمير التي قد تشهد نفس مصير إسطنبول.