290 وفاة بكورونا فى البرازيل خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم إنه تم تسجيل 290 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و12345 حالة إصابة جديدة بالفيروس.وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل، الواقعة في أمريكا الجنوبية، خمسة ملايين و94 ألفا و982 حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفا و488 حالة.