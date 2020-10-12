290 وفاة بكورونا فى البرازيل خلال 24 ساعة
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
وكالاتطباعة
قالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم إنه تم تسجيل 290 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و12345 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل، الواقعة في أمريكا الجنوبية، خمسة ملايين و94 ألفا و982 حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفا و488 حالة.
وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل، الواقعة في أمريكا الجنوبية، خمسة ملايين و94 ألفا و982 حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفا و488 حالة.