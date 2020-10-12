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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة بايدن تؤكد الاستعداد للمشاركة فى مناظرة مع ترامب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:35 ص
بايدن
بايدن
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أكد سيدريك ريتشموند مسؤول في حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه سيشارك في مناظرة أمام الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، طالما تم اتباع جميع بروتوكولات السلامة وكان ترامب لا يحمل فيروس كورونا.

وأضاف سيدريك ريتشموند، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، إن بايدن سوف يستمع إلى الخبراء والعلماء الأمريكيين الذين وضعوا بروتوكولات السلامة.

وألغيت المناظرة الثانية، التي كان مقرر إقامتها الخميس المقبل، بين المرشحين، بحسب ما أعلنت اللجنة المستقلة المسؤولة عن تنظيمها.

وبعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي بكوفيد-19، حولت اللجنة هذه المناظرة، التي كانت ستجرى في ميامي بفلوريدا، إلى لقاء افتراضي عبر الإنترنت، وهو ما رفضه ترامب بشكل قاطع.. ومن المقرر إجراء مناظرة أخرى بين المرشحين في 22 أكتوبر الجاري.

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