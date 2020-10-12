غدًا.. مناقشة دراسة نقدية لـ«يوم أن قتلوا الغناء» بالقومى للمسرح

ينظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مناقشة دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" في السابعة من مساء غد الثلاثاء بمقر المركز بالزمالك.يأتى ذلك انطلاقا من الدور الهام الذى يقع على عاتق المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق.وتتحدث في المناقشة الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والدكتور مصطفى سلطان، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب، ومخرج العرض تامر كرم، وبحضور أبطال العرض، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد."يوم أن قتلوا الغناء" من إنتاج مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادي سرور، تأليف محمود جمال، وإخراج تامر كرم، وحصل العرض على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري فى الدورة العاشرة، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى، وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، وجائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.