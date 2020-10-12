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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حقوق الإنسان فى كاراباخ: مقتل 25 مدنيًا وإصابة 100 آخرين خلال أسبوعين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:57 ص
كاراباخ
كاراباخ
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أعلن أرتاك بيجلاريان مفوض حقوق الإنسان في إقليم كاراباخ، مقتل 25 مدنيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين منذ تجدد الاشتباكات في منطقة ناجورني كاراباخ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا منذ نحو أسبوعين.

وقال بيجلاريان، الأحد: "نتيجة قصف المناطق السكنية للمدنيين، لدينا إجمالي 25 قتيلًا مدنيًا -من بينهم 9 نساء وطفل واحد- وما لا يقل عن 102 مصاب".

وأضاف بيجلاريان: "دخلت أمس مجموعة مخربة مدينة هادروت، وعرّضت السكان للرعب، وأحرقت عدة منازل، وقتلت مدنيين اثنين، بالإضافة إلى ورود معلومات تتحدث عن مقتل شخصين آخرين".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان يوم 27 سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين.

وأعلنت روسيا عن توصل وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا -عقب محادثات استمرت 10 ساعات- إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باخ، إلا أنه عقب وقت قصير من بدء سريان وقف إطلاق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الاتفاق.

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