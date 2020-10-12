جونسون يجرى محادثات مع الحكومة البريطانية قبل فرض قيود جديدة على كورونا

عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعًا وزاريًا عبر الهاتف الأحد مع أعضاء مجلس الوزراء، حيث يستعد للإعلان عن نظام جديد من ثلاث مستويات للقيود المتعلقة بفيروس كورونا أو كوفيد-19.ويعد قرار رئيس الوزراء إحاطة وزراء الحكومة خطوة نادرة وتأتي في الوقت الذي يعرب فيه نواب شمال إنجلترا عن غضبهم من الحكومة بشأن التأثير الاقتصادي للقواعد الإضافية في مناطقهم والتي سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.ونقلت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية وصف رئيس مجلس مدينة مانشستر ريتشارد ليز بوجود "فجوة كبيرة" في المناقشات حول القيود الجديدة، قائلًا: "يبدو أن لدينا مهمة شبه مستحيلة تتمثل في اختراق فقاعة وستمنستر" في إشارة إلى الحكومة البريطانية.لكن الحكومة أشارت إلى أن المجالس المحلية ستمنح مزيدًا من السيطرة على برنامج الاختبار والتتبع الحكومي.وقال رؤساء البلديات وزعماء المجالس في الشمال إن الاقتصادات المحلية يمكن أن "تتحطم" نتيجة إجراءات إنفاذ شاملة جديدة لفيروس كوفيد-19 من المقرر أن يكشف عنها جونسون في مجلس العموم يوم اليوم الإثنين.وبموجب نظام القيود الجديد المتوقع من ثلاث مستويات، سيتم تطبيق المستوى الأعلى على المناطق التي تتميز بأعلى معدلات لإنتشار كوفيد-19، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى إغلاق الحانات والمطاعم في جميع أنحاء شمال إنجلترا ومنع ملايين الأشخاص من الاختلاط في الداخل والخارج.