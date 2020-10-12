نوران أبوطالب تقدم حفلًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

قدمت دار الأوبرا المصرية، مساء الأحد، حفلًا فنيًا للمطربة نوران أبو طالب، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وسط إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.تضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أعمال التراث، إلى جانب مجموعة من الأغاني المعاصرة وبعض أعمال نوران الخاصة، منها: (البحر بيضحك ليه، يضيق بك الدهر، ما حدا بيعبي مطرحك، أبعد مكان، الحلوة دي، في الليل، طير الوروار، فوازير، في هويد الليل، ممكن، بحبك ما بعرف، روح خبر، يا نجمة، أنا بعشق البحر، كيفك أنت، شبابيك، يا غالي، حبايبنا حوالينا، اهه ده اللي صار).تجدر الإشارة إلى أن نوران أبو طالب بدأت رحلتها الفنية عام 2015، حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، ثم بدأت مشروعها الفني الخاص، حيث قدمت عروضًا فنية بمصر والأردن، وشاركت في تلحين عدد من أعمالها، كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقى الجاز هما: (مهرجان القاهرة، حكاوي الجاز)، ونالت استحسان الجمهور.